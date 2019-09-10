Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: (Diyarbakır'da annelerin oturma eylemi) "Uluslararası basının...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: (Diyarbakır'da annelerin oturma eylemi) "Uluslararası basının...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: (Diyarbakır'da annelerin oturma eylemi) "Uluslararası basının ilgisiz kalması dikkat çekici" -(Güvenli Bölge) "Adımlar hızlı bir şekilde atılıyor.

10.09.2019 21:17

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: (Diyarbakır'da annelerin oturma eylemi) "Uluslararası basının ilgisiz kalması dikkat çekici"

-(Güvenli Bölge) "Adımlar hızlı bir şekilde atılıyor. Amacımız bütün bölgeyi terörden arındırmak"

ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: (Diyarbakır'da annelerin oturma eylemi)
Kaynak: İHA
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