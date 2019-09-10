Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: (Diyarbakır'da annelerin oturma eylemi) "Uluslararası basının...
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: (Diyarbakır'da annelerin oturma eylemi) "Uluslararası basının ilgisiz kalması dikkat çekici" -(Güvenli Bölge) "Adımlar hızlı bir şekilde atılıyor.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: (Diyarbakır'da annelerin oturma eylemi) "Uluslararası basının ilgisiz kalması dikkat çekici"
-(Güvenli Bölge) "Adımlar hızlı bir şekilde atılıyor. Amacımız bütün bölgeyi terörden arındırmak"
ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.