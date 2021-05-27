Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan 27 Mayıs darbesinin 61. yılına ilişkin açıklama Açıklaması
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan 27 Mayıs darbesinin 61. yılına ilişkin açıklama Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan 27 Mayıs darbesinin 61. yılına ilişkin açıklama Açıklaması
Anadolu Ajansı / Mümin Altaş - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Gayrimeşru yöntemlerle iktidarı ele geçirmeye çalışan darbeler kadar bunu arzulayan, onaylayan ve destekleyen 'darbeci zihniyet' de ülkemiz ve demokrasimiz için tehdittir.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Gayrimeşru yöntemlerle iktidarı ele geçirmeye çalışan darbeler kadar bunu arzulayan, onaylayan ve destekleyen 'darbeci zihniyet' de ülkemiz ve demokrasimiz için tehdittir." ifadesini kullandı.

Kalın, yaptığı yazılı açıklamada, demokrasi ve milli iradenin idam sehpasına gönderildiği 27 Mayıs 1960 darbesinin tarihin en karanlık günlerinden biri olarak hatırlandığını belirtti.

Gücünü sadece silahlardan alan darbecilerin, fırsat bulduklarında ülkeyi nasıl bir adaletsizlik, vicdansızlık ve istikrarsızlık girdabına sokabileceklerini 27 Mayıs'ta milletin tecrübe ettiğini anımsatan Kalın, aziz milletin seçtiği hükümet yetkililerinin haksız ve hukuksuz bir şekilde yargılayan ve zalimce idam eden cuntacıların bu kötülüğünün hiçbir zaman unutulmayacağını aktardı.

Kalın, milletin hür iradesini silah zoruyla teslim almaya teşebbüs edenlerin vicdanlarda her zaman mahkum olacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"27 Mayıs'taki darbeci zihniyet, 12 Eylül darbesi, 28 Şubat darbesi ve en son 15 Temmuz darbe teşebbüsünde yeniden hortlamıştır. Ancak 15 Temmuz'da asil milletimiz darbeye direnirken canı pahasına da olsa darbeci zihniyete bir daha asla müsaade etmeyeceğinin mesajını vermiştir. Gayrimeşru yöntemlerle iktidarı ele geçirmeye çalışan darbeler kadar bunu arzulayan, onaylayan ve destekleyen 'darbeci zihniyet' de ülkemiz ve demokrasimiz için tehdittir. Darbecilere fırsat veren ve ülkemizin geleceğini karartmaya niyetli tüm demokrasi düşmanlarına karşı el birliğiyle mücadele edeceğiz. Bu vesileyle 27 Mayıs darbesinde haksızca ve insafsızca şehit edilen Başbakan Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu'yu rahmetle anıyorum. Ülkemizde demokrasi kültürünün ve özgürlüklerin hakim olması için yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan 27 Mayıs darbesinin 61. yılına ilişkin açıklama Açıklaması - Haberler
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