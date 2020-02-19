Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Darbe heveslilerine prim vermeyiz
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Darbe heveslilerine prim vermeyiz

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, "Darbe söylemleri bu ülkenin dikkatini ve enerjisini dağıtmayı, hedeflerinden uzaklaştırmayı amaçlamaktadır.

19.02.2020 10:22 | Son Güncelleme: 19.02.2020 10:22
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Darbe heveslilerine prim vermeyiz

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü , "Darbe söylemleri bu ülkenin dikkatini ve enerjisini dağıtmayı, hedeflerinden uzaklaştırmayı amaçlamaktadır. Her an teyakkuz halindeyiz ama darbe heveslilerine vermeyiz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, İdlib'deki gelişmeler ve darbe iddiaları ile ilgili sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından açıklamalarda bulundu. İbrahim Kalın, şunları kaydetti:  

"Türkiye'nin Suriye'nin toprağında gözü yoktur. Askerimiz orada Soçi Mutabakatı çerçevesinde bulunmaktadır. Amacı sivilleri korumak ve siyasi süreci ilerletmektir. Askeri gözlem noktalarımız yerlerinde kalmaya ve görevlerini ifa etmeye devam edecektir. 15 Temmuz darbe girişimini canıyla ve kanıyla püskürten bu millet, darbelere asla geçit vermeyecektir. Darbe söylemleri bu ülkenin dikkatini ve enerjisini dağıtmayı, hedeflerinden uzaklaştırmayı amaçlamaktadır. Her an teyakkuz halindeyiz ama darbe heveslilerine prim vermeyiz."

Kaynak: DHA
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