Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan, 'Pençe-Kartal' operasyonu açıklaması
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan, 'Pençe-Kartal' operasyonu açıklaması

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, 'Pençe-Kartal' operasyonuna ilişkin, "Terörizm ve destekçileri mutlaka kaybedecek.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan, 'Pençe-Kartal' operasyonu açıklaması
15.06.2020 03:01 | Son Güncelleme: 15.06.2020 03:32

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, 'Pençe-Kartal' operasyonuna ilişkin, "Terörizm ve destekçileri mutlaka kaybedecek. Rabbim ordumuzu muzaffer eylesin." dedi. 

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, 'Pençe-Kartal' operasyonuna ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizin güvenliği ve milletimizin huzuru için Pençe-Kartal operasyonu başladı. Nerede olursa olsun ülkemizin güvenliğini tehdit eden terör yuvalarını kurutacağız. Terörizm ve destekçileri mutlaka kaybedecek. Rabbim ordumuzu muzaffer eylesin." ifadelerini kullandı.

 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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