Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan önemli telefon görüşmesi - Haberler

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan önemli telefon görüşmesi

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan önemli telefon görüşmesi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya Federasyonu Devlet Başkanının Dış Politika Başdanışmanı Yuri Uşakov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya Federasyonu Devlet Başkanının Dış Politika Başdanışmanı Yuri Uşakov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Ukrayna'daki çatışmalar ve Rusya Federasyonu ile Ukrayna arasında yapılan müzakerelerde gelinen son nokta ele alındı. Diplomatik girişimlerin sonuç vermesi ve ateşkes müzakerelerinin başarıyla sonuçlanmasının bölgenin barış ve istikrarı açısından önemine vurgu yapıldı. Çatışma ve gerginlik ortamının bir an önce sonlandırılması için ortak çabaların arttırılması hususunda mutabık kalındı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Politika

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, Rusya Federasyonu, İbrahim Kalın, Politika, Politika, Haberler

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