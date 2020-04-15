Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Kovid-19 ile mücadele paylaşımı Açıklaması
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İbrahim Kalın, Twitter, Türkiye, Politika

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Kovid-19 ile mücadele paylaşımı Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yeni tip koronavirüsün, paniğe ve rehavete kapılmadan el birliğiyle yenileceğini bildirdi.

15.04.2020 12:38 | Son Güncelleme: 15.04.2020 12:38
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Kovid-19 ile mücadele paylaşımı Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yeni tip koronavirüsün, paniğe ve rehavete kapılmadan el birliğiyle yenileceğini bildirdi.

Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye, tedbir ve tedavide avantajlı bir noktada bulunuyor. Sağlık altyapımız güçlü. Yatak ve ilaç kapasitesinde açığımız yok. Salgını ancak tedbirleri sıkı uygulayarak durdurabiliriz. Virüsü, paniğe ve rehavete kapılmadan el birliğiyle yeneceğiz." ifadelerini kullandı.

İbrahim Kalın, paylaşımında Türkiye'deki koronavirüs verilerine ilişkin dünkü tabloya da yer verdi.

Kaynak: AA

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