Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan 'Kazakistan' değerlendirmesi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan 'Kazakistan' değerlendirmesiCUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, Kazakistan'da yaşanan olaylarda meydana gelen can kayıplarının üzüntü verici olduğunu açıkladı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan ' Kazakistan' değerlendirmesi
CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, Kazakistan'da yaşanan olaylarda meydana gelen can kayıplarının üzüntü verici olduğunu açıkladı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından Kazakistan'da yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu. Yaşanan can kayıplarından üzüntü duyduklarını aktaran Kalın, şu açıklamada bulundu: "Kazakistan'da yaşanan hadiselerden ve can kayıplarından büyük üzüntü duyuyoruz. Kazakistan'ın barış, istikrar ve huzuru en büyük önceliğimizdir. Türkiye her daim Kazakistan'ın yanında olmaya devam edecektir."
Haber: ANKARA,
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk devletleri liderleriyle Kazakistan diplomasisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokayev'le görüşmesinde, Kazakistan'da yeni hükümetin bir an önce kurulması ve gerginliğin kısa sürede sona ermesi temennisini...
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'le görüşmesinde, Kazakistan'da yaşananları yakından takip ettiklerini, Kazakistan'la...
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri