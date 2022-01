Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan ' Kazakistan' değerlendirmesi

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, Kazakistan'da yaşanan olaylarda meydana gelen can kayıplarının üzüntü verici olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından Kazakistan'da yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu. Yaşanan can kayıplarından üzüntü duyduklarını aktaran Kalın, şu açıklamada bulundu: "Kazakistan'da yaşanan hadiselerden ve can kayıplarından büyük üzüntü duyuyoruz. Kazakistan'ın barış, istikrar ve huzuru en büyük önceliğimizdir. Türkiye her daim Kazakistan'ın yanında olmaya devam edecektir."

Haber: ANKARA,

