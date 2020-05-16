Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan İsrail'in işgal ve ilhak planına tepki Açıklaması
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan İsrail'in işgal ve ilhak planına tepki Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "İsrail, hukuksuz eylemlerinden derhal vazgeçmeli ve dünya bu modern vandallığa dur demelidir.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan İsrail'in işgal ve ilhak planına tepki Açıklaması
16.05.2020 02:30 | Son Güncelleme: 16.05.2020 02:30

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "İsrail, hukuksuz eylemlerinden derhal vazgeçmeli ve dünya bu modern vandallığa dur demelidir." ifadesini kullandı.

Kalın, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İsrail'in işgal ve ilhak siyaseti, bölgede yeni çatışmalara çıkartılmış bir davetiyedir. İsrail, hukuksuz eylemlerinden derhal vazgeçmeli ve dünya bu modern vandallığa dur demelidir. Türkiye ve vicdan sahibi herkes, Filistin halkının yanında olmaya devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Politika Manşet

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