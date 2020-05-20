Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan İsrail'in ilhak ve işgal planına tepki Açıklaması Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak planını reddediyoruz ve dünyaya tavır alması çağrısında bulunuyoruz.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak planını reddediyoruz ve dünyaya tavır alması çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Kalın, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak planını reddediyoruz ve dünyaya tavır alması çağrısında bulunuyoruz. İşgal ve ilhak bir suçtur. Türkiye, Filistin topraklarının işgal ve ilhak siyasetine karşı atılacak tüm adımları desteklemektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA