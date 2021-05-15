Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan İsrail'in uluslararası basını hedef almasına tepki Açıklaması
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan İsrail'in uluslararası basını hedef almasına tepki Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan İsrail'in uluslararası basını hedef almasına tepki Açıklaması
Anadolu Ajansı / Mümin Altaş - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsrail'in, Filistin topraklarındaki insan hakları ihlallerine ve savaş suçlarına bir yenisini ekleyerek uluslararası basını hedef aldığını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsrail'in, Filistin topraklarındaki insan hakları ihlallerine ve savaş suçlarına bir yenisini ekleyerek uluslararası basını hedef aldığını bildirdi.

Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in uluslararası basını hedef almasına tepki göstererek şunları kaydetti:

"İsrail, Filistin topraklarındaki insan hakları ihlallerine ve savaş suçlarına bir yenisini ekleyerek uluslararası basını hedef aldı. Hiçbir değer ve sınır tanımayan İsrail zulmünü lanetliyoruz. İşgal bitene ve tüm Filistin özgürleşene kadar bu habis güçle mücadelemiz sürecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

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