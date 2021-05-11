İbrahim Kalın'dan İsrail zulmüne karşı ortak mücadele çağrısı

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, "İsrail'in işgal ve zulmüne ve fanatik Yahudilerin ihlallerine 'dur' demek için sağduyu ve vicdan sahibi tüm Müslüman, Hristiyan ve Yahudiler ortak mücadele etmeli" dedi.

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, "İsrail'in işgal ve zulmüne ve fanatik Yahudilerin ihlallerine 'dur' demek için sağduyu ve vicdan sahibi tüm Müslüman, Hristiyan ve Yahudiler ortak mücadele etmeli" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından Kudüs'teki kiliselerin ortak bildirisini yayımlayarak, "Kudüs'teki kiliseler ortak bir bildiriyle İsrail'in şiddete ve provokatif eylemlerine son vermesi çağrısında bulundu. İsrail'in işgal ve zulmüne ve fanatik Yahudilerin ihlallerine 'dur' demek için sağduyu ve vicdan sahibi tüm Müslüman, Hristiyan ve Yahudiler ortak mücadele etmeli" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı