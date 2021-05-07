Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan İsrail'in Mescid-i Aksa baskınına tepki Açıklaması
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan İsrail'in Mescid-i Aksa baskınına tepki Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan İsrail'in Mescid-i Aksa baskınına tepki Açıklaması
Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'da cemaate saldırmasına tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'da cemaate saldırmasına tepki gösterdi.

Kalın, Twitter hesabından ilişkin şunları kaydetti:

"İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya girerek ses bombalarıyla saldırmasını şiddetle kınıyoruz. Mübarek Ramazan günlerinde hiçbir kutsala saygısı olmayan İsrail işgal güçleri Mescid-i Aksa'yı derhal terk etmelidir. Bu menfur ve pervasız saldırılar derhal durmalıdır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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