Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan 'İsrail- BAE anlaşmasına' tepki Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında varılan anlaşmayla ilgili, "Filistin halkına ve davasına ihanet edenlerin hüsranını tarih elbette yazacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında varılan anlaşmayla ilgili, "Filistin halkına ve davasına ihanet edenlerin hüsranını tarih elbette yazacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, sosyal medya hesabından İsrail ile BAE arasında varılan anlaşamaya ilişkin bir açıklama yaptı. Kalın, "Filistin halkına ve davasına ihanet edenlerin hüsranını tarih elbette yazacaktır" ifadelerine yer verdi.

(İHA)

Kaynak: İHA