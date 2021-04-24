Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan, HDP'nin 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına tepki Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan, HDP'nin 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına tepki Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan, HDP'nin 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına tepki Açıklaması
Anadolu Ajansı / Hande İlbeyi Canca - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, HDP'nin 1915 olaylarına yönelik açıklamasına tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, HDP'nin 1915 olaylarına yönelik açıklamasına tepki gösterdi.

Kalın, HDP Merkez Yürütme Kurulu'nun 1915 olaylarına ilişkin, "Ermeni soykırımı utancıyla yüzleşin" başlığıyla yaptığı açıklamaya ilişkin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Tarihi gerçekleri çarpıtmak yerine sırtınızı dayadığınız PKK ve Asala terörü utancıyla yüzleşin." ifadesine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hande İlbeyi Canca

HDP'nin 'Ermeni soykırımı utancıyla yüzleşin' paylaşımına Fahrettin Altun'dan sert tepki
HDP'nin "Ermeni soykırımı utancıyla yüzleşin" paylaşımına Fahrettin Altun'dan sert tepki
Sözcü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü
Sözcü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü
Tarihi hezimet psikolojilerini bozdu! Sarhoş Ermeni askerler az daha savaş çıkarıyordu
Tarihi hezimet psikolojilerini bozdu! Sarhoş Ermeni askerler az daha savaş çıkarıyordu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mehmet Muş Derya Yanık Meral Akşener Ruhsar Pekcan
Magazin Hadise Hande Erçel Burcu Biricik Toprak Sergen
Spor Bülent Uygun Aykut Kocaman Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan, HDP'nin 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına tepki Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.4.2021 14:17:38. #1.14#

title