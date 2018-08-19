Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Güngör Uras İçin Taziye Mesajı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, tedavi gördüğü hastanede vefat eden ekonomi profesörü Güngör Uras için başsağlığı mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Güngör Uras'ın vefatı nedeniyle sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yayımladığı mesajda, "Değerli ekonomi hocası Prof. Dr. Güngör Uras'a Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Finansal okur-yazarlığa ve ülkemizin ekonomik önceliklerine her vesileyle ve sade bir dille dikkat çeken kıymetli bir insanı kaybettik. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı. - ANKARA