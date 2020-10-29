İbrahim Kalın'dan Fransa'daki saldırıya kınama

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, Fransa'nın Nice kentine kilisede gerçekleşen saldırıyı kınadı.

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, Fransa'nın Nice kentine kilisede gerçekleşen saldırıyı kınadı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Nice'deki Notre-Dame Kilisesi'nde gerçekleşen menfur terör saldırısını kınıyor, Fransız halkına başsağlığı diliyoruz. Terörün dini, dili, rengi yoktur. Terörün ve aşırıcılığın her türüne karşı kararlılıkla ve dayanışma içinde mücadele edeceğiz" dedi.

ANKARA, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı