Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Diyarbakır'daki saldırıya ilişkin açıklama Açıklaması Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Terör örgütü, kalleş ve vahşi yüzünü bir kez daha gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Terör örgütü, kalleş ve vahşi yüzünü bir kez daha gösterdi. Alçaklıkta sınır tanımadığını korona günlerinde de gösterdi." ifadelerini kullandı.

Kalın, Twitter hesabından, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Terör örgütünün menfur saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı dileyen Kalın, "Terör örgütü, kalleş ve vahşi yüzünü bir kez daha gösterdi. Alçaklıkta sınır tanımadığını korona günlerinde de gösterdi." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA