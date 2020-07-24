Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan, 'Basın Bayramı' tebriği
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan, 'Basın Bayramı' tebriği

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan, 'Basın Bayramı' tebriğiCUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, basın mensuplarının '24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı tebrik etti.

24.07.2020 21:34 | Son Güncelleme: 24.07.2020 22:20

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan, 'Basın Bayramı' tebriği

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, basın mensuplarının '24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Her koşulda doğruluk ilkesine bağlı kalarak mesleğini hakkaniyetle, fedakarca ve onurla icra eden tüm basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı kutlu olsun" ifadelerine yer verdi.

Kalın ayrıca, kaydettiği video ile de 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan, 'Basın Bayramı' tebriği

Kaynak: DHA

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