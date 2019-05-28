Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan 'Azerbaycan' mesajı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medyadan paylaştığı mesajı ile Azerbaycan'ın 101. kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, Azerbaycan'ın kuruluş yıl dönümünü kutladı. Sözcü Kalın, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"101 yıl önce bugün 28 Mayıs 1918'de bağımsızlığını ilan eden Azerbaycan'ın kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. Tek Millet İki Devlet olarak el ele, omuz omuza daha nice aydınlık, güçlü ve güzel günlere..."

(İHA)

Kaynak: İHA