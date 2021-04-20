Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan "Aylan bebek" üzerinden siyaset yapanlara tepki Açıklaması
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan "Aylan bebek" üzerinden siyaset yapanlara tepki Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan 'Aylan bebek' üzerinden siyaset yapanlara tepki Açıklaması
Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Aylan bebeğin cansız bedenini siyasete alet edenlere tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Aylan bebeğin cansız bedenini siyasete alet edenlere tepki gösterdi.

Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Aylan bebeğin cansız bedenini karanlık siyasetine alet edecek kadar süflileşen bir zihniyetin, ülkemize ve dünyamıza vereceği hiçbir iyilik ve güzellik yoktur. Yapmayın yazıktır, ayıptır, günahtır." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

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