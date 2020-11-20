Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan, Avustralya'ya tepki:  Modern barbarlık budur
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan, Avustralya'ya tepki:  Modern barbarlık budur

20.11.2020 03:55 | Son Güncelleme: 20.11.2020 04:17
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan, Avustralya'ya tepki:  Modern barbarlık budur

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, Avustralya askerlerinin Afganistan'da kanunsuz şekilde 39 sivili öldürdüğünün açıklanması üzerine, "Modern barbarlık budur" diyerek tepki gösterdi.

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, Avustralya askerlerinin Afganistan'da kanunsuz şekilde 39 sivili öldürdüğünün açıklanması üzerine, "Modern barbarlık budur" diyerek tepki gösterdi.

Avustralya Savunma Kuvvetleri Genel Müfettişiliği'nin (IGADF) hazırladığı bir raporda, 2005 ile 2016 yılları arasında Afganistan'da görevli Avustralya askerlerinin 39 silahsız sivilin tutuklandıktan sonra öldürüldüğünü açıkladı. Açıklanan rapor sonrası Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, sosyal medya hesabı Twitter'dan, "Modern barbarlık budur: Avustralya ordusuna mensup acemi askerleri adam öldürmeye alıştırmak için Afganistan'da 39 tutsak sivilin kasten öldürüldüğü anlaşılmıştır" diyerek tepki gösterdi.

Haber:  Ferhat EKİNCİ/ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat EKİNCİ

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