Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Akdeniz'deki tekne kazasına ilişkin paylaşım Açıklaması
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Akdeniz'deki tekne kazasına ilişkin paylaşım Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Akdeniz'deki tekne kazasına ilişkin paylaşım Açıklaması
Anadolu Ajansı / Enes Kaplan - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Akdeniz'deki tekne kazasına ilişkin, "mağdurun ve mazlumun sahipsiz kaldığı bir dünyada ölenin insanlar değil, insanlık olduğunu" ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Akdeniz'deki tekne kazasına ilişkin, "mağdurun ve mazlumun sahipsiz kaldığı bir dünyada ölenin insanlar değil, insanlık olduğunu" ifade etti.

Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Uluslararası Göç Örgütünün, Akdeniz'deki tekne kazasında en az 100 düzensiz göçmenin yaşamını yitirdiğine ilişkin açıklamasını değerlendirdi.

"Kalbi ve vicdanı olmayan bir dünya sisteminin günah defterine yazılan kaçıncı cürümdür bu?" diye soran Kalın, "İnsanlığın uyanması için daha kaç masum can kaybedilmeli? Mağdurun ve mazlumun sahipsiz kaldığı bir dünyada ölen insanlar değil, insanlıktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Kaplan

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