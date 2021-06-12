Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Afrin'de hastaneye düzenlenen saldırıya tepki Açıklaması
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Afrin'de hastaneye düzenlenen saldırıya tepki Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Afrin'de hastaneye düzenlenen saldırıya tepki Açıklaması
Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Terör örgütünün Suriye'deki kolu, vahşi yüzünü bir kez daha gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Terör örgütünün Suriye'deki kolu, vahşi yüzünü bir kez daha gösterdi. Bu saldırı karşısında sessiz kalmak suça ortak olmaktır." ifadelerini kullandı.

Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Terör örgütünün Afrin'de bir hastaneye yaptığı saldırıyı şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Terör örgütünün Suriye'deki kolu, vahşi yüzünü bir kez daha gösterdi. Bu saldırı karşısında sessiz kalmak suça ortak olmaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş

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