Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Afrin Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin'de terör unsurlarına yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nın başarıyla sürdürüldüğünü belirterek, "Yurt içinde ve yurt dışında Harekata gölge düşürmeyi amaçlayan örgüt yanlısı dezenformasyon ve çarpıtma girişimleri başarısız olmaya mahkumdur" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin açıklamada bulundu. Afrin bölgesindeki terör unsurlarına karşı 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nın 12'nci gününde planlandığı gibi başarıyla ve kararlılıkla devam ettiğini ifade eden Kalın, "Harekat, uluslararası hukuktan kaynaklanan nefs-i müdafaa hakkı çerçevesinde ve meşru bir zeminde yürütülmektedir. Harekat kapsamında bugüne kadar 700'ün üzerinde terörist etkisiz hale getirilmiştir. Kahraman askerlerimiz büyük bir mücadele vermektedir. Bölücü terör örgütü için çember daralıyor. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, sivil kayıpların yaşanmaması için tüm önlemleri almaktadır. Harekat, sadece sınır güvenliğimizi sağlamayacak, aynı zamanda Afrin halkının da barış, huzur, güvenlik ve refah içerisinde yaşamasını sağlayacaktır. Türkiye, teröre karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir. Suriye topraklarının DEAŞ, PKK/PYD-YPG ve diğer terörist unsurlardan temizlenmesi öncelikli hedeftir. Bu konuda taviz verilmesi söz konusu değildir. Yurt içinde ve yurt dışında harekata gölge düşürmeyi amaçlayan örgüt yanlısı dezenformasyon ve çarpıtma girişimleri başarısız olmaya mahkumdur. Bu süreçte hayatını kaybeden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Rabbimizin inayeti ve milletimizin duası askerlerimizle beraberdir" açıklamasında bulundu. - ANKARA