Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan ABD'nin yaptırım kararına tepki Açıklaması
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan ABD'nin yaptırım kararına tepki Açıklaması

14.12.2020 23:23 | Son Güncelleme: 14.12.2020 23:26
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan ABD'nin yaptırım kararına tepki Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Türkiye'ye yönelik S-400 yaptırım kararına tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Türkiye'ye yönelik S-400 yaptırım kararına tepki gösterdi.

Kalın, Twitter'dan "Türkiye, savunma sanayi alanındaki hedeflerine ulaşmak için adımlarını kararlı bir şekilde atmaya devam edecek." paylaşımında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

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