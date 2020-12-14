Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan ABD'nin yaptırım kararına tepki Açıklaması
14.12.2020 23:23 | Son Güncelleme: 14.12.2020 23:26
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Türkiye'ye yönelik S-400 yaptırım kararına tepki gösterdi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Türkiye'ye yönelik S-400 yaptırım kararına tepki gösterdi.
Kalın, Twitter'dan "Türkiye, savunma sanayi alanındaki hedeflerine ulaşmak için adımlarını kararlı bir şekilde atmaya devam edecek." paylaşımında bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş