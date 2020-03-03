Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan AB paylaşımı

03.03.2020 10:07 | Son Güncelleme: 03.03.2020 10:07

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AB'nin Türkiye'ye tutumunu eleştiren bir paylaşım yaptı.



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye-AB anlaşmasında Türkiye sorumluluklarını yerine getirdi. Peki AB? Özeti bu; Vize/Şengen yapılmadı, Gümrük Birliği güncellenmedi, 4 yılda 6 milyar avronun yarısı gönderildi, yeni fasıllar açılmadı, gönüllü geri kabul ile sadece 25 bin kişi kabul edildi" ifadesini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA