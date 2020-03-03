Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan AB paylaşımı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AB'nin Türkiye'ye tutumunu eleştiren bir paylaşım yaptı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AB'nin Türkiye'ye tutumunu eleştiren bir paylaşım yaptı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye-AB anlaşmasında Türkiye sorumluluklarını yerine getirdi. Peki AB? Özeti bu; Vize/Şengen yapılmadı, Gümrük Birliği güncellenmedi, 4 yılda 6 milyar avronun yarısı gönderildi, yeni fasıllar açılmadı, gönüllü geri kabul ile sadece 25 bin kişi kabul edildi" ifadesini kullandı.
(İHA)
Kaynak: İHA