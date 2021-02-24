Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan AB Komisyonu Sözcüsü Stano'nun Türkiye hakkındaki açıklamalarına tepki
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan AB Komisyonu Sözcüsü Stano'nun Türkiye hakkındaki açıklamalarına tepki

24.02.2021 00:43 | Son Güncelleme: 24.02.2021 00:46
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan AB Komisyonu Sözcüsü Stano'nun Türkiye hakkındaki açıklamalarına tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, HDP'li milletvekillerine yönelik soruşturma başlatılmasından "endişelenen" ve "Türkiye'nin insan haklarına, hukukun üstünlüğüne ve özgürlüklerine saygı göstermesi gerektiği" yönünde açıklamalarda bulunan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Peter...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, HDP'li milletvekillerine yönelik soruşturma başlatılmasından "endişelenen" ve "Türkiye'nin insan haklarına, hukukun üstünlüğüne ve özgürlüklerine saygı göstermesi gerektiği" yönünde açıklamalarda bulunan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Peter Stano'ya, "Bir kez de olsa, belki Gara'da 13 kişiyi acımasızca infaz eden AB listesinde yer alan terör örgütü PKK hakkında endişelenebilirsiniz. Yoksa bu PKK lobisiyle başınızı belaya sokar mı?" ifadeleriyle tepki gösterdi.

AB Komisyonu Sözcüsü Stano'nun Twitter hesabından, HDP'li milletvekillerine yönelik "artan baskıdan" endişelendiği ve Türkiye'nin "insan haklarına, hukukun üstünlüğüne ve özgürlüklerine saygı göstermesi gerektiği" yönündeki açıklamalarına, Kalın yanıt verdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Twitter hesabından Stano'ya İngilizce, "Bir kez de olsa, belki Gara'da 13 kişiyi acımasızca infaz eden AB listesinde yer alan terör örgütü PKK hakkında endişelenebilirsiniz. Yoksa bu PKK lobisiyle başınızı belaya sokar mı?" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Tarhan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hadise Ömer Çelik Süleyman Soylu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Can Yaman Barış Manço Demet Akalın Mustafa Ceceli
Spor Can Bartu Cenk Tosun Ünal Karaman Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Mart Manisa Göztepe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan AB Komisyonu Sözcüsü Stano'nun Türkiye hakkındaki açıklamalarına tepki - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.2.2021 00:50:42. #1.16#
title