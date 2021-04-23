Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan 1915 olaylarına ilişkin paylaşım
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan 1915 olaylarına ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan 1915 olaylarına ilişkin paylaşım
Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 1915 olaylarına ilişkin, "Tarihi dar bir siyasi gündem için kötüye kullanmak ne geçmişe ne de bugüne yardımcı olur.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 1915 olaylarına ilişkin, "Tarihi dar bir siyasi gündem için kötüye kullanmak ne geçmişe ne de bugüne yardımcı olur. Kimsenin ortak acımızı ve tarihimizi manipüle etmesine izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kalın, Twitter'dan Ermeni Vakıflar Birliği ve Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı Başkanı Bedros Şirinoğlu'nun 1915 olaylarına ilişkin Anadolu Ajansına (AA) yaptığı açıklamayı paylaşarak, "Tarihi dar bir siyasi gündem için kötüye kullanmak ne geçmişe ne de bugüne yardımcı olur. Kimsenin ortak acımızı ve tarihimizi manipüle etmesine izin vermeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Ermeni Vakıflar Birliği ve Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı Başkanı Şirinoğlu, AA'ya yaptığı açıklamada, "Meseleye siyasi saiklerle müdahil olanlar, ABD, AB ve diğer bazı ülkeleri iyi niyetli yaklaşımdan uzak görüyorum." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci

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