Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(Cumhurbaşkanlığı Korumalarıyla İlgili İddianame) Ortada Çok Açık...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(Cumhurbaşkanlığı korumalarıyla ilgili iddianame) Ortada çok açık bir güvenlik zaafı varken bizim korumalarımızın görevlerini yerine getirdiği için böyle bir dava konusu yapılması asla kabul edilebilir bir şey değildir. Washington Emniyet Müdürlüğünün, bu davayı açan kişilerin öncelikle bunun hesabını vermesi gerekir."