Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Filistin'e gidecek tıbbi malzemeler...
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Filistin'e gidecek tıbbi malzemeler bu akşam yola çıkıyor.
30.04.2020 11:55 | Son Güncelleme: 30.04.2020 11:55
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Filistin'e gidecek tıbbi malzemeler bu akşam yola çıkıyor. Maske, tulum, tanı kiti, dezenfektan v.b. malzemeler Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinli kardeşlerimize dağıtılacak. Türkiye kara gün dostudur." - ANKARA
Kaynak: İHA