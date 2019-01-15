IHAAW183403-SIY/15-01-2019

- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 23 Ocak Çarşamba günü Moskova'ya günübirlik ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı. Kalın, Erdoğan'ın Rusya ziyaretine ilişkin "Özellikle ABD'nin çekilme kararı sonrasında ortaya çıkan durumu Rusya ile koordine etmek amacıyla olacak. Hem Suriye hem de ikili konuları etraflı şekilde ele alma imkanımız olacak" dedi. 15.01.2019 18: 34: 03 TSI

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Kaynak: İHA