Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Craft ve Jeffrey ile görüştü

04.03.2020 16:25 | Son Güncelleme: 04.03.2020 16:25

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve beraberindeki heyetle görüştü. Görüşmede İdlib başta olmak üzere Suriye krizi, mülteci sorunu ve bölgesel meseleler ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İbrahim Kalın'ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kelly Craft, James Jeffrey ve beraberindeki heyetle görüştüğü belirtildi. Toplantıda, İdlib'de yoğunlaşan krizin çözümüne ilişkin iş birliği seçeneklerinin değerlendirildiği kaydedildi. Toplantıda NATO ittifak dayanışmasının önemine vurgu yapıldığı belirtilen açıklama, şöyle sürdürüldü: "Toplantıda başta ABD olmak üzere üye ülkelerin somut desteklerinin hayata geçirilmesi gerektiği belirtilmiştir. Rejimin Türk askerini ve sivilleri hedef almasının ardından meşru müdafaa hakkı çerçevesinde TSK'nın yürüttüğü Bahar Kalkanı Harekatı konusunda ABD'li muhataplar bilgilendirilmiştir. Yürütülen operasyon ile Suriye'de barışçıl ve siyasi çözümün amaçlandığı hatırlatılmıştır. İdlib mutabakatı çerçevesinde askerlerimizin ve sivillerin korunması hususunda Türkiye'nin kararlılığının devam edeceği vurgulanmıştır. BM şemsiyesinde 2254 sayılı karar doğrultusunda Suriye'de sürdürülebilir bir ateşkes ve siyasi çözüm sağlanabilmesi için Anayasa Komitesi çalışmalarının hızlandırılması, özgür ve adil seçim ortamının oluşturulması yönünde uluslararası desteğin arttırılması gerektiği ifade edilmiştir. İdlib'deki rejim saldırılarının yol açtığı insani krizi önlemek için ivedilikle saldırıların durdurulması ve ateşkesin ilan edilmesi gerektiğinin altı çizilmiştir. İdlib mutabakatının korunması ve yaşanan trajedinin önüne geçilmesi için uluslararası toplumun daha fazla sorumluluk alması ve bir an önce somut adımların atılmasının gerektiği belirtilmiştir."

Kaynak: DHA