Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Craft ve Jeffrey ile bir araya geldi
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Craft ve Jeffrey ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın heyet ile selamlaşması Heyetlerarası görüşmeden görüntüler ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft ve ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile bir araya geldi.

04.03.2020 15:34 | Son Güncelleme: 04.03.2020 15:36
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Craft ve Jeffrey ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü 'ın heyet ile selamlaşması

Heyetlerarası görüşmeden görüntüler ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft ve ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile bir araya geldi.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Craft ve Jeffrey ile bir araya geldi
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