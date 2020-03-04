Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Craft ve Jeffrey ile bir araya geldi
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Craft ve Jeffrey ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

04.03.2020 14:47 | Son Güncelleme: 04.03.2020 14:47
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Craft ve Jeffrey ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi , ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile 'nde bir araya geldi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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