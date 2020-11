Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, canlı yayında soruları yanıtladı: (1)

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yeni reform dönemine ilişkin, "Hem içeride hem dışarıda işlerimizin daha hızlı akmasını sağlayacak. Bunun ekonomiye, siyasete, topluma, dış politikaya birçok olumlu etkisi olacak." dedi.

Kalın, NTV'deki Özel Röportaj programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

Koronavirüs tedavisi gördüğü anımsatılan Kalın, dikkat ettiği halde hastalığa yakalandığını, nerede kaptığına yönelik geriye doğru bir tarama yaptıklarını fakat tespit edemediklerini, birkaç gün ateş, baş ve eklem ağrıları dışında hastalığı hafif atlattığını ve doktorların önerilerini yerine getirerek kısa sürede toparlandığını anlattı.

Hastalığın ilk belirtilerini hissettiği anda virüsü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve çalışma arkadaşlarına bulaştırmamak için kendini adı konmamış bir karantinaya aldığını, test sonucunun pozitif çıkmasının ardından da tedaviye evde devam ettiğini dile getiren Kalın, hastalığı yakın ekibinden ve evden kimseye bulaştırmadığını kaydetti.

Kovid-19 salgınına ilişkin yeni tedbirlere değinen Kalın, tedbirlerin Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda alındığını, Kabine Toplantısı'nda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın önerileri sunmasının ardından yapılan değerlendirmeler sonucunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tedbirleri açıkladığını söyledi.

İbrahim Kalın, tedbirin tek başına yetmediğine dikkati çekerek, "En zecri tedbirleri bile uygulasanız insanlar buna uymazsa bilinçli bir şekilde bu tedbirleri hayata geçirmezlerse önleyici tedbirler almazlarsa en katı tedbirleri bile uygulasanız netice almanız zorlaşır. O yüzden vatandaşın bu konuda bilinç sahibi olması son derece önemli. Her gün Sağlık Bakanımız da Cumhurbaşkanımız da söylüyor. Lütfen zaruret ve mutlak ihtiyaç olmadıkça kalabalık ortamlara girmeyin, dışarı çıkmayın, kapalı ortamlarda bulunmayın. Çünkü belli ki virüs mutasyona uğruyor, farklı şekillerde bulaşmaya devam ediyor. Tehlike geçmiş değil, tam tersine hele şu grip nezle döneminde daha da artmış durumda." diye konuştu.

"Sürecin akışına göre farklı tedbirler gündeme gelebilir"

Türkiye'nin salgın dönemini en iyi atlatan ülkelerden biri olduğuna işaret eden Kalın, şu değerlendirmede bulundu:

"Avrupa'ya, Amerika'ya, Hindistan'a, Brezilya'ya, Meksika'ya bakın. Maalesef buralarda durum gerçekten çok çok kötü. Birçok Avrupa ülkesi tekrar bir kapanma dönemine girdi. Dün Brüksel'deydim. Sokakta hayat adeta durmuş gibi. Çünkü orada da vaka sayıları çok arttı. Birçok Avrupa ülkesinde de bu tedbirler uygulanıyor. Amerika'daki durum gerçekten kötü. Günlük vaka sayısı 120 bin ila 150 bin arası seyrediyor. Bütün bunlara baktığınız zaman virüs ve salgın hız kaybetmiyor. O yüzden tabi bu tedbirler sürecin akışına göre gözden geçirilecek. Farklı tedbirler gene gündeme gelebilir."

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Daha kapsamlı bir kapanmaya nasıl bakılıyor?" sorusuna, "Bu hafta açıklanan tedbirlerin seyrine bakacağız. Bunlar yıl sonuna kadar ilan edildi. Hafta sonu belli saatlerde sokağa çıkma sınırlaması getirilmesi, okullarda uzaktan eğitime devam edilmesi ve diğer bütün tedbirler. Bunların akışına bakacağız. Sağlık Bakanlığı tarafından bunlar günlük raporlanıyor. Gidişata göre bu tedbirler arttırılabilir, hafifletilebilir, daha ağırlaştırılabilir, süresi uzatılabilir. Bu tamamen bizle ilgili. 'Biz' derken bütün toplumu kastediyorum. Vatandaşlar olarak bu konuda sorumluluk almamızla ilgili bir durum." yanıtını verdi.

"Rehavete ve paniğe kapılmadan tedbirleri uygulayalım"

Salgının sadece ekonomik değil sosyo psikolojik maliyeti de olduğunu ifade eden Kalın, insanların sağlık gerekçesiyle bir dönem evde tutulabileceğini ama bu durum uzadığı zaman sosyo psikolojik sorunların ortaya çıkabileceğini, insanların dışarı çıkma ve sosyalleşme ihtiyacı duyduğunu söyledi.

Temel meselenin, insanların sağlığını koruyarak tedbirleri en başarılı şekilde hayata geçirmek olduğunu belirten Kalın, "Vatandaşlarımızın bu tedbirlere titizlikle uysunlar. Rehavete ve paniğe kapılmadan bu tedbirleri uygulayalım. Tedbirlere uymak hasta olmaktan, hastanede yatmaktan çok daha iyidir. Bunun şakası yok. Yaş grubu ve cinsiyet sınırlaması da yok. Bölgesel sınırlama da yok. 'Kentte yayılıyor, kırsalda yayılmıyor.' diye bir şey de yok. Açık havada bile bulaşabiliyor." uyarısında bulundu.

Kalın, dünyadaki birçok ülkede Kovid-19 aşı çalışmalarının devam ettiğini anımsatarak, bu konuda beklenti anlamında aceleci olmamak gerektiğini, aşıların tamamen etkin hale gelmesinin, salgını bütünüyle durdurmasının ve insanlar üzerindeki etkilerinin izlenmesinin uzun süre alacağını anlattı.

"Reform döneminin ekonomiye, siyasete ve dış politikaya birçok olumlu etkisi olacak"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı reformların hatırlatılması üzerine, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımız bunu 'yeni bir atılım dönemi' olarak ifade etti. Türkiye gibi dinamik, dünyaya açık, demokratik bir ülkenin toplumsal, siyasal, ekonomik ihtiyaçları da değişerek dinamik bir süreklilik arz ediyor. Bunlara adapte olmak zorundasınız. Yeni ihtiyaçlar ortaya çıkacaktır. Hukukta içtihat kapısı hiçbir zaman kapanmaz. Bu hukukta temel ilkelerden birisidir. Yeni durumlar, sorunlar ortaya çıkar, yeni içtihatlar yapmanız gerekir. Yani yeni hükümler verirsiniz. Yeni kanunlar yaparsınız, bakış açıları geliştirirsiniz. Burada Türkiye, özgürlük, güvenlik ve demokrasi dengesini oturtarak bu süreci uzun yıllardır yönetti. Bundan sonra da bu kararlıkla buna devam edecek tabii ki. Bizim güvenlik risklerimiz ve ülkemizin, milletimizin, vatandaşlarımızın canına kasteden, milli güvenliğini tehdit eden sorunlar ortadan kalkmış değil. Mücadelemiz devam ediyor. PKK sorunu var, FETÖ'yle DEAŞ'la mücadelemiz devam ediyor. Bu mücadeleyi devam ettirirken demokrasi ve özgürlüklerden taviz vermeden bu dengeyi koruyarak bu mücadelenin sürdürülmesi de büyük önem arz ediyor. Biz bunu da öncelikli olarak kendi vatandaşımızın demokrasi standartlarını yükseltmek için yapıyoruz. Tabii ki AB kriterleri var. AB çıpası yıllarca konuşuldu. Türkiye'deki reform sürecini tetikleyen, diri tutan önemli bir çıpaydı o. Hala önemli, AB perspektifi bütünüyle kaybedilmiş değil. Bugün Cumhurbaşkanımız açıklamalarında da işaret etti."

Özgürlük, demokrasi ve güvenlik dengesini bir arada tutarak, vatandaşların bu ihtiyaçlarını karşılayacak yani onların demokratik hak ve özgürlük standartlarını yükseltecek bir şekilde yeni bir hamle ve dönemin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ilan edildiğini yineleyen Kalın, "Bu bizim tabii ki hem içeride hem dışarıda işlerimizin daha hızlı akmasını sağlayacak. Bunun ekonomiye, siyasete, topluma, dış politikaya birçok olumlu etkisi olacak." değerlendirmesini yaptı.

"Güvenlik ve özgürlük dengesini korumak önemli"

"PKK, darbe girişimi ve FETÖ nedeniyle güvenlik ve özgürlük dengesinde sanki güvenlikten yana daha ağır basar bir haldeydi. Yeni dönemde özgürlükler tarafı daha ağır mı basacak?" sorusu üzerine Kalın, şöyle konuştu:

"Bu dengeyi korumak önemli. Bu çok hassas bir denge. Çok kolay olmadığını da kabul etmek lazım. 11 Eylül'den sonra Amerika'nın aldığı tedbirleri hatırlayın. '7-7' diye biliniyor 2007 senesinde Londra'da yapılan metro saldırıları. Ondan sonra İngiltere'nin aldığı tedbirleri düşünün. Bugün Fransa birçok şeyden bahsediyor. Dün Fransız Meclisi'nde bir yasa geçti. Çok tartışılıyor, güvenlik güçleriyle ilgili. Bu dengeyi korumak çok kolay bir şey değil ama her demokratik ülkenin mutlaka gözetmesi gereken bir denge. Türkiye de bu dengeyi elbette korumak zorunda. Buna yönelik saldırılar olmadı mı, elbette oldu. Türkiye aynı anda 3 terör örgütüyle mücadele eden tek NATO üyesi. Demokratik ülke olarak da büyük bir mücadele verdi. Bunu yaparken de vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği, sınır güvenliğimiz, göç, bütün bu konularla birlikte bunları düşünmek durumundasınız. Ama bunların hiçbirisi özgürlüklerin, demokrasinin kısıtlanması, ortadan kalkması anlamında da gelmiyor. Dengeyi koruyacak adımların atılması hem bizi özgür ve demokratik hem de güven içerisinde kılacak bir dönemi işaret ediyor. Bunun tabii hukuka, siyasete, ekonomiye yansımaları mutlaka olacak. İhtiyaçlara göre yeni bir hamlenin yapılması, yeni bir heyecanla bu süreçlerin yönetilmesi de önem arz ediyor. Burada vatandaşlarımızın bunu sahiplenmesi de önemli. İş çevrelerimizin, STK'larımızın, üniversitelerimizin. Bunu yaparken de demokratik çoğulcu ahlak ve kültür içerisinde yapmak da önemli. Her konuda anlaşacağız diye bir kayıt yok. Farklı görüşler tabii ki olacak. Bunları tartışmanın, müzakere etmenin, ihtilaf etmenin, farklı düşünmenin ahlakını da kültürünü de muhafaza ederek bunu yapmamız lazım."

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu