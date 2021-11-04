Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "CAATSA yaptırımlarından dolayı Türkiye'nin F-35 programının dışına çıkarılmış olması haksız, hukuksuz bir...
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "CAATSA yaptırımlarından dolayı Türkiye'nin F-35 programının dışına çıkarılmış olması haksız, hukuksuz bir uygulamadır.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Caatsa yaptırımlarından dolayı Türkiye'nin F-35 programının dışına çıkarılmış olması haksız, hukuksuz bir uygulamadır." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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