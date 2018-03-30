Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Bölgede Yaşanan Can Kayıplarını ve Yaralanmaları, İnsanlık...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Bölgede Yaşanan Can Kayıplarını ve Yaralanmaları, İnsanlık...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Bölgede yaşanan can kayıplarını ve yaralanmaları, insanlık onurunun ayaklar altına alınmasını ve uluslararası hukukun ihlal edilmesini kabul etmek mümkün değildir.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın:

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Bölgede yaşanan can kayıplarını ve yaralanmaları, insanlık onurunun ayaklar altına alınmasını ve uluslararası hukukun ihlal edilmesini kabul etmek mümkün değildir. Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası toplumu göreve çağırıyoruz."

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