Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Bizim önceliğimiz savunma sanayii alanında Türkiye'nin ihtiyaçlarını en uygun şekilde temin etmektir. - Haberler
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Bizim önceliğimiz savunma sanayii alanında Türkiye'nin ihtiyaçlarını en uygun şekilde temin etmektir.

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın:

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Bizim önceliğimiz savunma sanayii alanında Türkiye'nin ihtiyaçlarını en uygun şekilde temin etmektir.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Bizim önceliğimiz savunma sanayii alanında Türkiye'nin ihtiyaçlarını en uygun şekilde temin etmektir. Türkiye bu alanlarda alternatifsiz değildir." - ANKARA

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