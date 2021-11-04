Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Bizim önceliğimiz savunma sanayii alanında Türkiye'nin ihtiyaçlarını en uygun şekilde temin etmektir. Türkiye bu alanlarda alternatifsiz değildir." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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