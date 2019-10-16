Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Barış Pınarı Harekatı, birçok oyunu eş zamanlı olarak bozmuştur"
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (1)
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Barış Pınarı Harekatı, birçok oyunu eş zamanlı olarak bozmuştur."