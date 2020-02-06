Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(AP'deki konferans) Kürtleri korumak istediğini, onlara yol...
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(AP'deki konferans) Kürtleri korumak istediğini, onlara yol...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(AP'deki konferans) Kürtleri korumak istediğini, onlara yol göstermek istediğini iddia edenlerin, Kürtleri kendi bölgesel dizaynlarına bir payanda yapmaktan başka niyetleri yoktur.

06.02.2020 20:02 | Son Güncelleme: 06.02.2020 20:37
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın:

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(AP'deki konferans) Kürtleri korumak istediğini, onlara yol göstermek istediğini iddia edenlerin, Kürtleri kendi bölgesel dizaynlarına bir payanda yapmaktan başka niyetleri yoktur."

Kaynak: AA
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