Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(AP'deki konferans) Kürtleri korumak istediğini, onlara yol...
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(AP'deki konferans) Kürtleri korumak istediğini, onlara yol göstermek istediğini iddia edenlerin, Kürtleri kendi bölgesel dizaynlarına bir payanda yapmaktan başka niyetleri yoktur.
06.02.2020 20:02 | Son Güncelleme: 06.02.2020 20:37
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(AP'deki konferans) Kürtleri korumak istediğini, onlara yol göstermek istediğini iddia edenlerin, Kürtleri kendi bölgesel dizaynlarına bir payanda yapmaktan başka niyetleri yoktur."
Kaynak: AA