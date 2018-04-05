Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Amerika'nın Yaptığı Hatayı Siz de Yapmayın" (3)

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Bizim oradaki mesajımız Fransız makamlarına, Amerika'nın yaptığı hatayı siz de yapmayın. PYD-YPG konusunda Amerika Türkiye'yi ikna edemedi, Fransa ikna etmeye çalışıyor gibi bir görüntü verilmeye çalışılıyor. Bunun netice verecek bir adım olmadığını kendilerine ifade ettik" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan İbrahim Kalın, gazetecilerin sorularına cevap verdi. Zeytin Dalı Harekatı'nın Tel Rıfat da dahil olmak üzere terör örgütlerinden temizlenene kadar devam edeceğini kaydeden Kalın, "Harekatın kapsamının ne olacağının ve ne zaman tamamlanacağının kararını verecek olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Burada Suriye'nin toprak bütünlüğü kadar bizim ulusal güvenlik önceliklerimiz de dikkate alınması gereken en önemli unsurdur" diye konuştu.

"Kabine revizyonu şuanda söz konusu değil"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faizler konusunda kendisinin arkasından iş çevrildiği, kendisinin yurt dışında bulunduğu bir dönemde Merkez Bankasının faizleri artırdığı iddiaları ile bu çerçevede bir kabine revizyonu olup olmadığı ve Mehmet Şimşek'in istifasının olup olmadığının sorulması üzerine Kalın, "Cumhurbaşkanımız ekonomiyi yakından takip ediyor. Bunu yaparken Başbakanımız ve ilgili ekonomi ekibiyle yakın bir mesai içinde olmuştur. Bu yeni bir şey değil. Zaman zaman 'Külliyede özel toplantılar yapılıyor' gibi bizim için rutini ifade ediyor. Bu yakın takip ve ilgi neticesinde biz 2017'de 7,4 bir büyüme rakamını yakaladık. Bunlara olağanüstü anlamlar atfetmek doğru değil" dedi.

Kabine revizyonunun şuanda söz konusu olmadığının altını çizen Kalın, Mehmet Şimşek'in istifası ile ilgili kendilerine gelen bir şeyin olmadığını belirtti.

"Amerika'nın bir karar vermesi gerekiyor

Önümüzdeki günlerde Tel Rıfat'ta bir hareketlenme olabileceğini söyleyen Kalın, "Bizim öncelikli hedefimiz o bölgeden PYD-YPG unsurlarının tamamen temizlenmesi. Bu konuda Rus mevkidaşlarımızla görüşmeye devam ediyoruz. Önümüzdeki günlerde orada da hareketlenme olabilir. Tel Rıfat da bir anlamda Afrin bölgesinin uzantısı gibi. Oradaki asayişi sağlayacak adımları atıp, PYD-YPG gibi unsurlardan tamamen o bölgenin temizlenmesi yönündeki çalışmamız devam edecek" şeklinde konuştu.

Amerikan yönetiminden farklı açıklamalar geldiğini belirten Kalın, "Sayın Trump bir an önce Suriye'den çekileceklerini ifade ediyor. Bu hafta PYD-YPG'ye yapılacak olan 200 milyon dolarlık yardım durduruldu. Fakat öbür taraftan askerler 'hayır biz Suriye'de kalmaya devam edeceğiz, PYD-YPG ana partnerimiz olmaya devam edecek' gibi açıklamalar geliyor. Bunlar ciddi kafa karışıklığına yol açıyor. Amerika'nın bir karar vermesi gerekiyor, Suriye'de DEAŞ ile mücadele bitti mi bitmedi mi? 'Bitti' diyorlar, 'bitmek üzere' diyorlar, 'hayır tehdit devam ediyor' diyorlar. Orada ciddi bir kafa karışıklığının olduğu anlaşılıyor. Başkalarının kafa karışıklığı bir tarafa bizim kafamız son derece net" ifadelerini kullandı.

"Afrin'deki mevcudiyetimiz devam edecek"

İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin Türk askerinin Afrin'den çekilmesi ve Suriye ordusuna bırakılması şeklinde bir açıklamasının olup olmadığının sorulması üzerine Kalın, "Sayın Ruhani oturumun birinci bölümünde yaptığı konuşmada bu konuyu gündeme getirdi. Bizim bu konudaki pozisyonumuz son derece net. Türkiye'nin güvenlik öncelikleri çerçevesinde Afrin bölgesinin yerel unsurlarla birlikte güvenliğinin sağlanması öncelikli hedefimiz. Zaten şuanda yerel güçler ile MİT yoğun bir çalışma yürütüyor. Şuanda önemli bir huzur ortamı orada sağlandı. Bizim önceliklerimiz çerçevesinde Afrin'deki mevcudiyetimiz devam edecek" dedi.

"PKK'ya karşı yapılacak askeri operasyonlar bizim için memnuniyet verici olacaktır"

Irak makamları ile PKK'ya karşı anlayış birliği içinde olduklarını belirten Kalın, "Memnuniyet verici olan tablo şu ki, Irak Başbakanı Sayın İbadi de Sincar'daki PKK mevcudiyetinden son derece rahatsız olduklarını ifade ettiler, bununla ilgili bir takım adımlar atmaya başladılar. Irak makamları ile bu konuda bir anlayış birliği içindeyiz. Sincar'daki PMM mevcudiyetini kabul etmemiz mümkün değil. Irak makamları da bunun farkındalar ve onlar da kabul etmiyorlar. Bizim önerimiz bu konuda daha kararlı adımları birlikte atalım. Irak topraklarını terör örgütlerinin Türkiye'ye karşı kullanmasına artık son verilmesi gerekiyor. Bu konuda Irak makamları da bizimle anlayış birliği içindeler. Bu konuda Sincar olsun, Kandil olsun PKK'ya karşı yapılacak askeri operasyonlar bizim için memnuniyet verici olacaktır" diye konuştu.

"Mesajımız Fransız makamlarına, Amerika'nın yaptığı hatayı siz de yapmayın"

Fransa'nın Afrin'e asker gönderdiği iddialarına cevap veren Kalın, "Bize söyledikleri, Menbiç'e bir asker göndermeleri söz konusu değil, 'basında çıkan bu haberlere itibar etmeyin' dediler. 50 kişilik bir Fransız askeri grubun oraya gittiğine dair haberler çıkıyor, bizim kaynaklarımızdan da bunları çek ediyoruz. Doğrulanması halinde bunu Fransız makamları ile konuşacağız. Bizim oradaki mesajımız Fransız makamlarına, Amerika'nın yaptığı hatayı siz de yapmayın. PYD-YPG konusunda Amerika Türkiye'yi ikna edemedi, Fransa ikna etmeye çalışıyor gibi bir görüntü verilmeye çalışılıyor. Bunun netice verecek bir adım olmadığını kendilerine ifade ettik" şeklinde konuştu.

"Bu kararı şiddetle kınıyoruz ve reddediyoruz

Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla hakkında Amerika'da görülen davanın sorulması üzerine Kalın, "Hakan Atilla davası bir hukuk skandalıdır. İran ambargosunun delindiği iddiası ile böyle bir başka davada geçtiğimiz 6-7 yıl içinde hiç olmamıştır. Dava sürecinde neler yaşandığını hepimiz izledik. Ortada çok başka bir oyun var. Bu kararı şiddetle kınıyoruz ve reddediyoruz. Bu savcının talebi, hakimin ne karar vereceğini göreceğiz. Biz bunun takipçisi olacağız. Masum bir vatandaşımızın haksız yere aylardır tutuklu bulunması ve böyle bir ceza ile karşı karşıya bulunması kabul edilebilir değil" dedi. - ANKARA