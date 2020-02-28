Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile telefonla görüştü
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile telefonla görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Büyükelçi Robert O'Brien ile telefonla görüştüğü bildirildi.

28.02.2020 01:38 | Son Güncelleme: 28.02.2020 01:38
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile telefonla görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Büyükelçi Robert O'Brien ile telefonla görüştüğü bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Kalın'ın, O'Brien ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ifade edildi.

Kaynak: AA

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