Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile görüştü
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Büyükelçi Robert C. O'Brien ile görüştü.

17.01.2020 00:17 | Son Güncelleme: 17.01.2020 00:22
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü , ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Büyükelçi Robert C. O'Brien ile görüştü.


Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Büyükelçi Robert C. O'Brien ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye ve Libya'daki gelişmeler ele alınarak İdlib mutabakatına uyulması ve Libya ateşkesinin hayata geçirilmesi konularında mutabık kalındığı aktarıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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