Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(ABD'nin yaptırım kararı) Misliyle karşılık veririz"
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları
ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
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Kalın: "(ABD'nin yaptırım kararı) Misliyle karşılık veririz. Onların bir çalışması varsa, elbette Türkiye Cumhuriyeti bunu karşılıksız bırakmayacaktır"