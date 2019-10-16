Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(ABD'nin yaptırım kararı) Misliyle karşılık veririz"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(ABD'nin yaptırım kararı) Misliyle karşılık veririz"

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

16.10.2019 20:45
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın:

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları

ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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Kalın: "(ABD'nin yaptırım kararı) Misliyle karşılık veririz. Onların bir çalışması varsa, elbette Türkiye Cumhuriyeti bunu karşılıksız bırakmayacaktır"

Kaynak: AA
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