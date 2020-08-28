Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'i kabul etti
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'i kabul etti

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey arasındaki görüşme sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'i kabul etti
28.08.2020 14:04 | Son Güncelleme: 28.08.2020 14:25

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey arasındaki görüşme sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi James Jeffrey ve beraberindeki heyeti İstanbul'da kabul etti. Mabeyn Köşkü'nde gerçekleşen görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü. Görüşmenin gerçekleşeceği Mabeyn Köşkü'ne konakladıkları otelden yürüyerek gelen James Jeffrey ve beraberindeki heyet, görüşmenin ardından yürüyerek otellerine geçti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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