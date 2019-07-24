Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'nin gelişi

Toplantıdan detaylar ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Kaynak: AA