Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD'nin BM nezdindeki daimi temsilcisi Greenfield ile görüştü
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD'nin BM nezdindeki daimi temsilcisi Greenfield ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD'nin BM nezdindeki daimi temsilcisi Greenfield ile görüştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD'nin BM Nezdindeki Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield ile Görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD'nin BM Nezdindeki Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield ile Görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde ABD'nin BM Nezdindeki Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield ile görüştü. Görüşmede Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ve ABD'nin BM Nezdindeki Daimi Temsilcisi Greenfield, Suriye, Libya, Afganistan, Filistin, İran ve Irak gibi bölgesel meseleler, göç, insani yardımlar, terörle mücadele ve BM çerçevesinde Türkiye-ABD işbirliği konularını ele aldı. Görüşmede Türkiye'nin BM Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield de hazır bulundu.

Suriye'de siyasi çözüm sürecinin canlandırılması için Anayasa Komitesi çalışmalarının desteklenmesi, özgür ve adil seçim ortamının temin edilmesi gerektiği ifade edildi. Terör örgütlerinin neden olduğu güvenlik tehditlerine karşı işbirliği ve ortak mücadelenin öneminin altı çizildi.

Göç meselesine ilişkin ortak sorumluluk ile hareket edilmesi gerektiğinin vurgulandığı görüşmede, başta İdlib olmak üzere bölgede yeni bir mülteci dalgasının daha büyük insani krizler ve istikrarsızlıklara neden olabileceği hatırlatıldı. Türkiye üzerinden Suriye'ye BM aracılığıyla sınır ötesi insani yardımların ulaştırılması için engellerin kaldırılması ve bu konuda ortak çaba sarf edilmesi gerektiği belirtildi.

Filistin'de iki devletli çözümün hayata geçirilmesi ve Filistinlilerin haklarını korunması için uluslararası toplum ile BM'nin daha kararlı ve aktif bir rol oynaması gerektiği ifade edildi.

Libya, Irak ve Afganistan gibi bölgesel meselelerde barış ve istikrarın sağlanması için Türkiye ile ABD'nin BM çerçevesinde diplomatik işbirliğinin devam etmesi konusunda mutabık kalındı. Afganistan'da barış sürecinin hızlandırılması için ortak girişimlerin arttırılması gerektiğinin altı çizildi.

Yaklaşmakta olan NATO Zirvesi marjında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden arasında yapılacak olan görüşmenin gündemi de değerlendirildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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