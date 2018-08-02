Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "9 General/amiral Bir Üst Rütbeye, 41 Albay İse General/amiralliğe...
- Cumhurbaşkanlığı Külliyesi YAŞ Toplantısı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı sona erdi.
- Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
YAŞ Toplantısı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, toplantının ardından YAŞ kararları ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "9 general/amiral bir üst rütbeye, 41 albay ise general/amiralliğe yükseltildi."
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Deniz Kuvvetleri Komutanı Adnan Özbal oramiralliğe, 2. Ordu Komutanı Metin Temel orgeneralliğe terfi ettirildi."
Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın: "12 general/amiral kadrosuzluktan emekliye sevk edilmiştir. 215 olan general/amiral sayısı 244 olacaktır."