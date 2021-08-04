Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "30 Ağustos 2021 tarihinden geçerli olmak üzere 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 56 albay ise general ve...
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "30 Ağustos 2021 tarihinden geçerli olmak üzere 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 56 albay ise general ve...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: '30 Ağustos 2021 tarihinden geçerli olmak üzere 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 56 albay ise general ve...
Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "30 Ağustos 2021 tarihinden geçerli olmak üzere 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 56 albay ise general ve amiralliğe yükseltilmiştir.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "30 Ağustos 2021 tarihinden geçerli olmak üzere 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 56 albay ise general ve amiralliğe yükseltilmiştir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: '44 general ve amiralin görev süreleri 1 yıl, 320 albayın görev süreleri ise 2 yıl süreyle uzatılmıştır.'
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "44 general ve amiralin görev süreleri 1 yıl, 320 albayın görev süreleri ise 2 yıl süreyle uzatılmıştır."
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "30 Ağustos 2021 tarihinden geçerli olmak üzere 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 56 albay ise general ve... - Haberler
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