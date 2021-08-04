Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "30 Ağustos 2021 tarihinden geçerli olmak üzere 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 56 albay ise general ve...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "30 Ağustos 2021 tarihinden geçerli olmak üzere 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 56 albay ise general ve amiralliğe yükseltilmiştir.