Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "30 Ağustos 2021 tarihinden geçerli olmak üzere 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 56 albay ise general ve...
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "30 Ağustos 2021 tarihinden geçerli olmak üzere 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 56 albay ise general ve amiralliğe yükseltilmiştir.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "30 Ağustos 2021 tarihinden geçerli olmak üzere 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 56 albay ise general ve amiralliğe yükseltilmiştir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay